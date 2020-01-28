Джокович победил Раонича и вышел на Федерера в полуфинале Australian Open Матч длился 2 часа 50 минут.

Вторая ракетка мира Новак Джокович продолжил борьбу за победу на Открытом чемпионате Австралии.

В четвертьфинале сербский теннисист в трех сетах одолел канадца Милоша Раонича, занимающего 35-е место в рейтинге ATP – 6:4, 6:3, 7:6. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

За право выйти в финал Джокович сразится со швейцарцем Роджером Федерером, обыгравшим американца Тенниса Сандгрена (6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3).

Добавим, что сербский теннисист является семикратным победителем Australian Open. В финале 2019 года Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

¼ финала

Новак Джокович (Сербия, 2) — Милош Раонич (Канада) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).