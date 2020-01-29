Халеп разгромила Контавейт в четвертьфинале Australian Open - Советский спорт
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29 января 2020 06:10ТеннисНечаев Юрий

Халеп разгромила Контавейт в четвертьфинале Australian Open

В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинале румынка за 54 минуты обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:1, 6:1.

За матч Халеп пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейков из 11.

В полуфинале Халеп сразится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Добавим, что в 2018 году румынская спортсменка дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла Каролин Возняцки.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 4) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 6:1, 6:1.

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