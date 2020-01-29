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Зверев вышел в полуфинал Australian Open - Советский спорт
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29 января 2020 09:31ТеннисНечаев Юрий

Зверев вышел в полуфинал Australian Open

В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Александр Зверев из Германии обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале Australian Open.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 в пользу немецкого теннисиста.

Зверев выполнил 13 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. У Вавринки - четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и три выигранных брейка из шести.

Напомним, на предыдущем этапе Зверев обыграл Андрея Рублева, а Вавринка - Даниила Медведева.

В полуфинале теннисист из Германии сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.

Попадание в четверку сильнейших является лучшим результатом для Зверева на Открытом чемпионате Австралии.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — 1:6, 6:3, 6:4, 6:2

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