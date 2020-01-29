Симона Халеп – о матче с Контавейт: Идеала не существует, но я очень довольна тем, как сыграла

Третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над Анетт Контавейт из Эстонии (6:1, 6:1) в матче ¼ финала турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
«Идеала не существует, но я очень довольна тем, как сыграла, – приводит слова 28-летней румынской теннисистки официальный сайт WTA. – Классно ощущала себя на корте. Я отлично двигалась, очень хорошо чувствовала мяч. Это была великолепная игра».
Отметим, что для выхода в полуфинал Халеп потребовалось провести на корте 53 минуты. Ее следующей соперницей станет Гарбинье Мугуруса из Испании. Лучшим результатом Халеп в Мельбурне остается выход в финал в 2018 году.
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