Анетт Контавейт: Могу гордиться собой Эстонская теннисистка проиграла Халеп в ¼ финала Australian Open.

31-я ракетка мира Анетт Контавейт подвела итоги матча с Симоной Халеп из Румынии (1:6, 1:6) в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Думаю, могу гордиться собой, – приводит слова 24-летней эстонской теннисистки официальный сайт турнира. – Я пропустила несколько месяцев, а еще три месяца назад не могла даже совершить пробежку. Впервые в карьере сыграть в четвертьфинале (турнира «Большого шлема») – я очень рада этому достижению.

Симона провела невероятный матч. Я старалась делать все возможное. Но она показала очень мощный теннис. Я не смогла найти оружие против ее игры: старалась играть агрессивно, но пробить ее не удавалось. Это было трудно».

Отметим, что Контавейт впервые в своей карьере дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Матч продолжался 53 минуты.