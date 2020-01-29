Александр Зверев: После первого сета готовился к тому, что говорить прессе о своем поражении Немецкий теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Седьмая ракетка мира Александр Зверев высказался о победе над Стэном Вавринкой из Швейцарии (1:6, 6:3, 6:4, 6:2) в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«После первого сета я уже готовился к тому, как буду общаться с прессой о том, почему я проиграл в трех сетах, – приводит слова 22-летнего немца официальный сайт ATP. – Но игра перевернулась, и я почувствовал небольшой прилив энергии. Я не был приспособлен к его ударам. Чтобы привыкнуть, мне потребовался один сет.

Сейчас чувствую себя потрясающе. Я здорово выступал и на других турнирах, но не мог преодолеть этот барьер на «Большом шлеме». Я счастлив, что вышел в полуфинал. Вы не можете представить, что это для меня значит. Надеюсь, он станет первым из многих».

Соперник Зверева по полуфиналу определится в матче Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5).