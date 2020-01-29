Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open

Пятая ракетка мира Доминик Тим вышел в полуфинал турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне после победы над лидером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем из Испании.

26-летний австриец завершил матч в свою пользу со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 4 часа 10 минут.

Тим впервые сыграет в Мельбурне в полуфинале, а тогда как Надаль в шестой раз потерпел поражение в четвертьфинале.

Соперником Тима станет седьмая ракетка мира Александр Зверев из Германии, который ранее в среду нанес поражение Стэну Вавринке из Швейцарии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

¼ финала

Доминик Тим (Австрия, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)