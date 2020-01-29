Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open

Пятая ракетка мира Доминик Тим вышел в полуфинал турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне после победы над лидером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем из Испании.
26-летний австриец завершил матч в свою пользу со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 4 часа 10 минут.
Тим впервые сыграет в Мельбурне в полуфинале, а тогда как Надаль в шестой раз потерпел поражение в четвертьфинале.
Соперником Тима станет седьмая ракетка мира Александр Зверев из Германии, который ранее в среду нанес поражение Стэну Вавринке из Швейцарии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
¼ финала
Доминик Тим (Австрия, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)
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