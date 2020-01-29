Джокович станет первой ракеткой мира, если выиграет Australian Open - Советский спорт
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29 января 2020 16:38ТеннисШарафудинов Виктор

Джокович станет первой ракеткой мира, если выиграет Australian Open

Завтра сербский теннисист сыграет в полуфинале с Роджером Федерером.

Сегодня первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии уступил австрийцу Доминиу Тиму в четырех сетах – 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). В результате этого поражения Надаль может потерять лидерство рейтинге в ATP.

Чтобы это произошло необходимо, чтобы Australian Open выиграл Новак Джокович. В этом случае 32-летний серб потеснит Надаля с первой строчки. Завтра 30 января Джокович сыграет в полуфинале турнира Большого шлема с 38-летним швейцарцем Роджером Федерером. Во втором полуфинале Тим встретится с немецким теннисистом Александром Зверевым.

В прошлом году Ausralian Open выиграл как раз Джокович, победив в финале Надаля в трех сетах – 6:3, 6:2, 6:3.

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