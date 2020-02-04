Россиянин Донской проиграл белорусу Ивашко на турнире ATP в индийской Пуне Игра продолжалась 68 минут.

На турнире ATP в индийском городе Пуна с призовым фондом в 610 тысяч долларов четвертая ракетка России Евгений Донской в первом круге проиграл белорусу Илье Ивашко в двух сетах – 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час и 8 минут.

Донской реализовал 1 из 4 брейк-понйтов, сделал 1 эйс и 4 двойные ошибки. Ивашко сделал 4 брейка, 5 эйсов и допустил 4 двойные ошибки.

Во втором круге белорусский теннисист сыграет с итальянцем Стефано Травальей.

Донской – 109 в мировом рейтинге, а Ивашко – 152-й.