Кузнецова сыграет на турнире St Petersburg Ladies Trophy Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 16 февраля.

Оргкомитет St. Petersburg Ladies Trophy 2020 сообщил, что двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова подтвердила свое участие в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба St. Petersburg Ladies Trophy.

Уроженка Санкт-Петербурга предстанет перед питерской теннисной публикой после трехлетнего перерыва. В 2017 году она добралась до четвертьфинала турнира WTA в Северной столице.

В данный момент 34-летняя Кузнецова занимает 49 место в мировом рейтинге. Всего на счету Светланы 18 титулов на турнирах WTA. В 2004 году она выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м – Открытый чемпионат Франции.

В прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде выиграла голландка Кики Бертенс, победив в финале хорватку Донну Векич – 7:6 (7:2), 6:4.