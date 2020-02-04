Кузнецова сыграет на турнире St Petersburg Ladies Trophy - Советский спорт
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04 февраля 2020 23:23ТеннисШарафудинов Виктор

Кузнецова сыграет на турнире St Petersburg Ladies Trophy

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 16 февраля.

Оргкомитет St. Petersburg Ladies Trophy 2020 сообщил, что двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова подтвердила свое участие в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба St. Petersburg Ladies Trophy.

Уроженка Санкт-Петербурга предстанет перед питерской теннисной публикой после трехлетнего перерыва. В 2017 году она добралась до четвертьфинала турнира WTA в Северной столице.

В данный момент 34-летняя Кузнецова занимает 49 место в мировом рейтинге. Всего на счету Светланы 18 титулов на турнирах WTA. В 2004 году она выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м – Открытый чемпионат Франции.

В прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде выиграла голландка Кики Бертенс, победив в финале хорватку Донну Векич – 7:6 (7:2), 6:4.

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