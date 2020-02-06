Рафаэль Надаль: Для меня было бы лучше, если бы на Australian Open победил Тим Испанец опустился на второе место в рейтинге АТР.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что для него было бы лучше, если бы в финале Australian Open Доминик Тим победил Новака Джоковича.

«Не буду лицемерить. Лично для меня было бы лучше, если бы победил Тим. Но не имеет значения, кто в итоге победил. Это часть нашего спорта. Этот турнир особенно хорошо провел Новак. И сейчас он лучший игрок в мире. Это то, что говорят цифры. И единственное, что можно сделать, это поздравить его с еще одним большим успехом», - цитирует Надаля Marca.

Напомним, в финале Australian Open Джокович обыграл Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Благодаря этой победе серб набрал 9720 очков и поднялся на первое место в рейтинге АТР. Надаль опустился на вторую позицию (9395).

Добавим, что испанский теннисист завершил борьбу на Открытом чемпионате Австралии на стадии 1/4 финала, проиграв Тиму.