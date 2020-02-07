Анастасия Павлюченкова: В женском теннисе все нормально, нужно просто потерпеть

33-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова высказалась о перспективах российского женского тенниса.
«Сколько у нас потенциально классных девчонок, – приводит слова 28-летней российской теннисистки официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Они есть и будут. И молодые, и постарше. Мне кажется, у нас все нормально, нужно просто потерпеть, чуть подождать и, конечно, поддерживать».
Напомним, на первом в году турнире «Большого шлема» Павлюченкова показала лучший результат среди российских теннисистов, дойдя до четвертьфинала.
В рейтинге WTA первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, занимающая 28-е место.
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