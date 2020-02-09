Монфис выиграл турнир ATP в Монпелье, победив в финале Поспишила 33-летний француз завоевал девятый титул в карьере.

В финале турнира ATP в Монпелье с призовым фондом в 606 тысяч евро французский теннисист Гаэль Монфис победил канадца Вашека Поспишила в двух сетах – 7:5, 6:3.

Монфис сделал 6 эйсов и взял 2 брейк-пойнта из четырех. Поспишил два раза подал на вылет и не выиграл ни одного из своих четырех брейк-пойнтов.

33-летний французский теннисист уже в третий раз стал победителем турнира в Монпелье (ранее в 2010 и 2014 годах). Всего на счету Монфиса – девять титулов на турнирах ATP. В данный момент он занимает 9-е место в мировом рейтинге (Поспишил – 132-й).