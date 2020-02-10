Шарапова потеряла две позиции в обновленном рейтинге WTA

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Лидирует австралийка Эшли Барти, следом расположились Симона Халеп из Румынии и представительница Чехии Каролина Плишкова.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила 28-ю позицию. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась на две строчке и занимает 371-е место.
Рейтинг WTA от 10 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4775
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
7 (7). Софья Кенин (США) — 4495
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626...
28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1700...
33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...
38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...
49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1123...
54 (54). Анна Блинкова (Россия) — 1049...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850...
89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) — 709...
371 (369). Мария Шарапова (Россия) — 122.