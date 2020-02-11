Хачанов победил итальянца Фоньини в первом круге турнира в Роттердаме Матч продлился 79 минут.

В первом круге турнира ATP в голландском Роттердаме с призовым фондом в 2 миллиона евро российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини – 6:3, 6:3. Игра продлилась 1 час и 19 минут.

Хачанов занимает 17-е место в мировом рейтинге, а Фоньини – 11-е.

Завтра 12 февраля Карен сыграет в 1/8 финала с британцем Дэниелом Эвансом, который обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:3, 7:5.