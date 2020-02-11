Кудерметова обыграла Путинцеву и вышла во второй круг St. Petersburg Ladies Open В Санкт-Петербурге продолжается турнир WTA.

В первом круге St. Petersburg Ladies Open россиянка Вероника Кудерметова в трех сетах обыграла соперницу из Казахстана Юлию Путинцеву – 7:6 (7:4), 1:6, 7:5.

Статистика эйсов 7:1 в пользу Кудерметовой. Вероника выиграла 5 из 8 брейк-понйтов, в то время как соперница – 6 из 16. Обе теннисистки допустили по четыре двойные ошибки.

Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA, а Путинцева – 34-е.

Завтра россиянка сыграет с голландкой Кики Бертенс, вторым номером турнира в Санк-Петербурге.