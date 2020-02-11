Кузнецова обыграла американку Брйэди в первом круге St. Petersburg Ladies Open В Северной столице продолжается турнир WTA.

В первом круге турнира St. Petersburg Ladies Open с призовым фондом в 780 тысяч долларов россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах обыграла американку Дженнифер Брэди – 6:3, 6:1. Матч продолжался полтора часа.

Кузнецова в данный момент занимает 49-е место в рейтинге WTA, Брэди – 52-е.

Светлана сделала только один эйс, но зато выиграла 5 из 7 брейк-пойнтов при 4 двойных ошибках. У Брэди – 7 подач на вылет, 2 двойные ошибки, однако Дженнифер реализовала лишь один брейк-пойнт из 12.

Во втором круге Кузнецова сыграет первой ракеткой турнира швейцаркой Белиндой Бенчич. Матч состоится завтра вечером 12 февраля.