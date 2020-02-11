Александрова обыграла Касаткину в первом круге St. Petersburg Ladies Open Российские теннисистки встретились друг с другом на турнире в Санкт-Петербурге.

В первом круге St. Petersburg Ladies Open Екатерина Александрова в трех сетах обыграла Дарью Касаткину – 6:4, 3:6, 6:4.

Екатерина занимает 28-е место в мировом рейтинге, а Дарья – 71-е.

Александрова сделала 10 эйсов при 3 двойных ошибках, а также выиграла 5 из 6 брейк-пойнтов. Касаткина лишь один раз подала на вылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

13 февраля Александрова во втором круге встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич, которая обыграла американку Кристи Эрим Ан – 6:4, 6:1.