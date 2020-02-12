Светлана Кузнецова: Играю на уровне топ-20, пусть это и звучит нескромно В первом круге турнира в Санкт-Петербурге россиянка обыграла американку Дженнифер Брэди.

Соперницу из США Светлана Кузнецова в первом круге St. Petersburg Ladies Open обыграла со счетом 6:3, 6:1. После матча 34-летняя россиянка заявила, что показывает теннис на уровне лучшей 20-ки рейтинга.

«Какой бы план ни был, пока не выйдешь, не почувствуешь соперницу, ничего не поймешь, – цитирует Кузнецову официальный сайт турнира. – Брэди хорошо подавала по линиям, но в первом сете я старалась разрушить ее игру.

У меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и участие в этом турнире было под вопросом. Я провела хорошую предсезонную подготовку, но, прилетев в Новую Зеландию, заболела и пролежала неделю, потом готовилась к Австралии. Конечно, индивидуальный график в приоритете. Понимаю, что не могу играть и Кубок Федерации, и турниры WTA. Приходится выбирать. Не знаю, что будет завтра, поэтому сложно сказать про олимпийский турнир.

Давно не ставлю какие-то цели на турнире, потому что результат может зависеть от многих факторов. Банальные вещи для меня самые важные в жизни: играть каждый мяч, отдаваться игре, не думать про результаты. Конечно, хочется пройти далеко.

Сейчас играю на уровне топ-20, может, это и нескромно прозвучит. Нужно сыграть несколько матчей подряд. Сегодня был очень хороший матч, но не заглядываю далеко. Важно играть и показывать максимум, и я не вижу проблем с тем, чтобы вновь войти в топ-20. Все зависит от меня, от самоотдачи, мотивации, хорошего графика. Не всегда готова играть квалификацию, а уайлд-кард не на каждый турнир предоставляют».

Завтра 12 февраля Кузнецова сыграет в 1/8 финала швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной на турнире в Санкт-Петербурге под первым номером.