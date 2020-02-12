Кузнецова проиграла Бенчич во втором раунде St. Petersburg Ladies Trophy Матч продолжался 1 час 48 минут.

В 1/8 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич. Итоговый счет 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Бенчич.

34-летняя Кузнецова в данный момент занимает 49-е место в мировом рейтинге, а Бенчич – пятое. На St. Petersburg Ladies Trophy Белинда посеяна под первым номером.

В статистике Бенчич 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 выигранных брейк-пойнта из 8. Кузнецова 2 раза подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Бенчич 14 февраля встретится с победителем матча француженки Ализе Корне и гречанки Марии Саккари. Эта встреча состоится завтра 13 февраля.