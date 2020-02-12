Хачанов проиграл британцу Эвансу во втором круге турнира ATP в Роттердаме

В 1/8 финала турнира ATP в голландском Роттердаме с призовым фондом в 2млн евро россиянин Карен Хачанов уступил в трех сетах британцу Дэниэлу Эвансу. Матч продолжался 2 часа и 8 минут. Итоговый счет в пользу Эванса – 4:6, 6:3, 6:4.
Хачанов занимает 17-ю строчку в рейтинге ATP, а Эванс – 33-ю.
Статистика эйсов 5:3 в пользу Карена. Хачанов допустил 4 двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта. У Эванса три двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале британец встретится с победителем завтрашнего матча двух французских теннисистов – Гаэлю Монфису будет противостоять Жиль Симон.
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