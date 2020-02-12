Медведев проиграл канадцу Поспишилу в первом круге турнира в Роттердаме Ранее Хачанов уступил британцу Эвансу.

На турнире ATP в голландском Роттердаме состоялся заключительный матч первого круга. Посеянный под первым номером российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах уступил канадскому теннисисту Вашеку Поспишилу – 4:6, 3:6. Игра продлилась 1 час и 7 минут.

Статистика эйсов 8:7 в пользу канадца. Медведев допустил 3 двойные ошибки и реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 6. Поспишил допустил 2 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на чужой подаче при 5 возможностях.

Медведев в данный момент занимает 5-е место в рейтинге ATP, а Поспишил – лишь 104-е.

В 1/8 финала 13 февраля Вашек сыграет с сербом Филипом Краиновичем, который в первом круге выиграл у голландца Таллона Грикспора – 6:4, 6:1.

Ранее с дистанции на турнире в Роттердаме сошел и второй российский участник. Карен Хачанов в 1/8 финала в трех сетах проиграл британцу Дэниэлу Эвансу – 6:4, 3:6, 4:6.