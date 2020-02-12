Светлана Кузнецова: К себе нет вопросов, сделала все, что могла

Во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy 34-летняя российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила швейцарке Белинде Бенчич, посеянной на турнире под первым номером – 6:7 (4:7), 4:6. Свою неудачу Кузнецова прокомментировала в эфире телеканала «Матч ТВ»:
«Считаю, что теннис был очень достойный, мы здорово играли. Это любимое покрытие Белинды, на мой взгляд. Для меня такое покрытие менее комфортно, но я с каждым годом все лучше и лучше играю в зале.
У меня к себе нет вопросов, я сделала все, что могла. Просто Белинда играет на очень хорошем уровне, находится в топ-5. Мне не хватило подачи и четкого плана в решающие моменты. Она действовала лучше, но тут я больше ссылаюсь на уверенность и наигранность в матчах».
Кузнецова занимает 49-е место в мировом рейтинге. Всего на счету Светланы 18 титулов на турнирах WTA. В 2004 году она выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м – Открытый чемпионат Франции.
22-летняя Бенчич – в данный момент пятая ракетка мира.
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