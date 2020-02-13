Белинда Бенчич: Надеюсь, на Олимпиаде в Токио мы сыграем вместе с Федерером Швейцарская теннисистка в данный момент занимает 5-е место в мировом рейтинге.

В интервью швейцарскому телеканалу SRF Белинда Бенчич рассказала о планах выступить вместе с Роджером Федерером на Олимпиаде в Токио:

«Надеюсь, мы сыграем микст на Олимпиаде. Это будет связано еще и с формой Роджера. Если он решит играть в одиночном и смешанном разряде, буду очень рада, если мы сможем выступить вместе.

Когда я не так хорошо его знала, очень нервничала, когда мы разговаривали. Мы встретились на Кубке Хопмана, тогда он мне очень помог. Даже сейчас Роджер всегда готов что-то подсказать, ответить на все мои вопросы о физподготовке и подготовке к турнирам. Он не только сам стал чемпионом, но и хочет помогать молодому поколению».

На турнире St. Petersburg Ladies Trophy Бенчич посеяна под первым номером. Вчера 22-летняя швейцарка обыграла Светлану Кузнецову во втором круге – 7:6 (7:4), 6:4. В четвертьфинале Бенчич 14 февраля встретится с победителем матча француженки Ализе Корне и гречанки Марии Саккари.