Кудерметова проиграла голландке Бертенс во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy

В последнем матче 1/8 финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy россиянка Вероника Кудерметова проиграла прошлогодней финалистке голландке Кики Бертенс – 1:6, 2:6. Встреча продлилась всего лишь 50 минут.
Статистика эйсов 6:1 в пользу 8-й ракетки мира Бертенс. Голландка не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала все 6 своих брейк-пойнтов. Кудерметова, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, допустила одну двойную ошибку и взяла один гейм на чужой подаче при трех возможностях.
Все четвертьфиналы St. Petersburg Ladies Trophy состоятся завтра 14 февраля. Ориентировочное расписание выглядит следующим образом:
13:00 – Осеан Доден (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан)
14:30 – Белинда Бенчич (Швейцария) – Мария Саккари (Греция)
15:30 – Анастасия Потапова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия)
18:30 – Екатерина Александрова (Россия) – Петра Квитова (Чехия)
Время начала матчей – московское.
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