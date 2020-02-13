Кудерметова проиграла голландке Бертенс во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy На турнире WTA в Санкт-Петербурге известны все четвертьфиналистки.

В последнем матче 1/8 финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy россиянка Вероника Кудерметова проиграла прошлогодней финалистке голландке Кики Бертенс – 1:6, 2:6. Встреча продлилась всего лишь 50 минут.

Статистика эйсов 6:1 в пользу 8-й ракетки мира Бертенс. Голландка не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала все 6 своих брейк-пойнтов. Кудерметова, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, допустила одну двойную ошибку и взяла один гейм на чужой подаче при трех возможностях.

Все четвертьфиналы St. Petersburg Ladies Trophy состоятся завтра 14 февраля. Ориентировочное расписание выглядит следующим образом:

13:00 – Осеан Доден (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан)

14:30 – Белинда Бенчич (Швейцария) – Мария Саккари (Греция)

15:30 – Анастасия Потапова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия)

18:30 – Екатерина Александрова (Россия) – Петра Квитова (Чехия)

Время начала матчей – московское.