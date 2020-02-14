Квитова снялась с турнира в Санкт-Петербурге, Александрова вышла в полуфинал, не выходя на корт Четвертьфинальный матч St. Petersburg Ladies Trophy должен был состояться сегодня вечером.

Официальный сайт турнира WTA в Санкт-Петербурге сообщает, что чешская теннисистка Петра Квитова снялась с соревнований из-за болезни.

В четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy Квитова должна была встретиться с Екатериной Александровой. В результате отказа Петры россиянка автоматически вышла в полуфинал, где сыграет с победительницей противостояния соотечественницы Анастасии Потаповой и голландки Кики Бертенс.

«Жаль, что мне приходится сниматься с St. Petersburg Ladies Trophy по причине болезни. Уже во время вчерашнего поединка я себя чувствовала плохо. Надеялась, что сегодня станет лучше, но, к сожалению, это не так. Мне очень жаль, что я не смогу сыграть перед фанатами тенниса в этом прекрасном городе. Желаю этому турниру прекрасного завершения и, надеюсь, вернусь сюда вновь в следующем году», – заявила Квитова, чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy 2018 года.

Чешка стартовала с матча второго круга, обыграв бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:2.

Турнир WTA в Санкт-Петербурге завершится 16 февраля.