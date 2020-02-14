Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв француженку Доден - Советский спорт
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14 февраля 2020 15:57ТеннисШарафудинов Виктор

Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв француженку Доден

В Северной столице состоялся первый четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/4 турнира WTA в Санкт-Петербурге обыграла француженку Осеан Доден в трех сетах – 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.

25-я ракетка мира Рыбакина 15 раз подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 13. В статистике занимающей 159-е место в рейтинге WTA Доден 5 эйсов, 6 двойных ошибок и два выигранных гейма на чужой подаче при 8 возможностях.

В полуфинале Рыбакина встретится с победительницей матча первого номера турнира швейцарки Белинды Бенчич и гречанки Марии Саккари.

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