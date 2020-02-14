Гречанка Саккари обыграла швейцарку Бенчич и вышла в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy Швейцарская теннисистка была посеяна на турнире под первым номером.

В четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге греческая теннисистка Мария Саккари обыграла пятую ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич – 2:6, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа и 6 минут.

Обе соперницы сделали по одному эйсу и по 8 двойных ошибок. Бенчич реализовала 4 брейк-пойнта из 7 возможны, а занимающая 21-е место в рейтинга WTA Саккари – 4 из 10.

Завтра 15 февраля в полуфинале гречанка сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которая сегодня победила француженку Осеан Доден – 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.