Потапова проиграла голландке Бертенс в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy В 1/2 прошлогодняя победительница турнира сыграет с первой ракеткой России Александровой.

В заключительном четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy россиянка Анастасия Потапова уступила голландке Кики Бертенс – 4:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Бертенс сделала 5 эйсов, а Потапова ни одного. На счету голландки 8 двойных ошибок, а у россиянки – 2. Бертенс реализовала 4 брейк-пойнта из 6, в то время как Потапова лишь 3 из 17.

В мировом рейтинге Кики в данный момент занимает 8-е место, а Анастасия – 101-е.

Напомним, что голландская теннисистка выиграла турнир в Санкт-Петербурге в прошлом году, победив в финале хорватку Донну Векич – 7:6 (7:2), 6:4.

В полуфинале Бертенс сыграет с первой ракеткой России Екатериной Александровой. В четвертьфинале Александрова должна была встретиться с Петрой Квитовой, но сегодня чешская спортсменка снялась с соревнований из-за болезни.

Обе встречи 1/2 состоятся завтра 15 февраля. В другом полуфинале встретятся Мария Саккари (Греция) и Елена Рыбакина (Казахстан).