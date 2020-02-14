Потапова проиграла голландке Бертенс в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy

В заключительном четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy россиянка Анастасия Потапова уступила голландке Кики Бертенс – 4:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
Бертенс сделала 5 эйсов, а Потапова ни одного. На счету голландки 8 двойных ошибок, а у россиянки – 2. Бертенс реализовала 4 брейк-пойнта из 6, в то время как Потапова лишь 3 из 17.
В мировом рейтинге Кики в данный момент занимает 8-е место, а Анастасия – 101-е.
Напомним, что голландская теннисистка выиграла турнир в Санкт-Петербурге в прошлом году, победив в финале хорватку Донну Векич – 7:6 (7:2), 6:4.
В полуфинале Бертенс сыграет с первой ракеткой России Екатериной Александровой. В четвертьфинале Александрова должна была встретиться с Петрой Квитовой, но сегодня чешская спортсменка снялась с соревнований из-за болезни.
Обе встречи 1/2 состоятся завтра 15 февраля. В другом полуфинале встретятся Мария Саккари (Греция) и Елена Рыбакина (Казахстан).
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