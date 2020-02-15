Рублев проиграл Краиновичу в четвертьфинале турнира в Роттердаме Россиянин потерпел поражение в двух сетах.

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира АТР в Роттердаме.

В матче 1/4 финала россиянин уступил сербу Филипу Краиновичу. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 4:6.

Победитель за матч выполнил пять подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. У Рублева - 10 эйсов и один выигранный брейк из пяти. Оба теннисиста обошлись без двойных ошибок.

За выход в финал Краинович поспорит с французом Гаэлем Монфисом, победившим ранее представителя Великобритании Дэниела Эванса 7:6 (7:5), 6:2.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

1/4 финала

Андрей Рублев (Россия, 7) — Филип Краинович (Сербия) — 6:7 (2:7), 4:6.