Рублев проиграл Краиновичу в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира АТР в Роттердаме.
В матче 1/4 финала россиянин уступил сербу Филипу Краиновичу. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 4:6.
Победитель за матч выполнил пять подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. У Рублева - 10 эйсов и один выигранный брейк из пяти. Оба теннисиста обошлись без двойных ошибок.
За выход в финал Краинович поспорит с французом Гаэлем Монфисом, победившим ранее представителя Великобритании Дэниела Эванса 7:6 (7:5), 6:2.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
1/4 финала
Андрей Рублев (Россия, 7) — Филип Краинович (Сербия) — 6:7 (2:7), 4:6.
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