Филип Краинович: Я заслужил победу над Рублевым, хотя и не ожидал, что обыграю его

Сербский теннисист Филип Краинович признался, что не ожидал победы над Андреем Рублевым.
«Я заслужил победу. Я хорошо подавал и играл агрессивно. На самом деле я не ожидал, что обыграю Рублева. В прошлом году на Кубке Дэвиса мне удалось взять у него только три гейма. Я очень рад, что дошел до полуфинала, но это будет тяжелый матч против Монфиса, который на прошлой неделе обыграл меня в Монпелье», - приводит пресс-служба турнира слова Краиновича.
Напомним, сегодня в матче 1/4 финала турнира АТР в Роттердаме Рублев уступил Краиновичу. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 4:6.
Победитель за матч выполнил пять подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. У Рублева - 10 эйсов и один выигранный брейк из пяти. Оба теннисиста обошлись без двойных ошибок.
За выход в финал Краинович поспорит с французом Гаэлем Монфисом, победившим ранее представителя Великобритании Дэниела Эванса 7:6 (7:5), 6:2.
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Чемпион КХЛ слабее сборной Польши? ЦСКА проиграл «Барысу» Самые интересные события большого хоккейного четверга – в традиционном обзоре «Советского спорта». 13.02.2020 22:00 Хоккей «С такой игрой Ови впору не о Гретцки думать, а об антирекорде Ничушкина» Семь причин кризиса команды Овечкина. 12.02.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий Сергей Тарасов: В успех в смешанной эстафете не верю Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о предстоящем ЧМ-202 по биатлону 13.02.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Анфиса Резцова: Реально выиграть медали только в эстафетах Накануне чемпионата мира по биатлону в гостях у «Советского спорта» побывала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. 12.02.2020 11:00 Биатлон Волохов Юрий, Тигай Лев, Чикирис Олег В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей