Филип Краинович: Я заслужил победу над Рублевым, хотя и не ожидал, что обыграю его Россиянин потерпел поражение в двух сетах.

Сербский теннисист Филип Краинович признался, что не ожидал победы над Андреем Рублевым.

«Я заслужил победу. Я хорошо подавал и играл агрессивно. На самом деле я не ожидал, что обыграю Рублева. В прошлом году на Кубке Дэвиса мне удалось взять у него только три гейма. Я очень рад, что дошел до полуфинала, но это будет тяжелый матч против Монфиса, который на прошлой неделе обыграл меня в Монпелье», - приводит пресс-служба турнира слова Краиновича.

Напомним, сегодня в матче 1/4 финала турнира АТР в Роттердаме Рублев уступил Краиновичу. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 4:6.

Победитель за матч выполнил пять подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. У Рублева - 10 эйсов и один выигранный брейк из пяти. Оба теннисиста обошлись без двойных ошибок.

За выход в финал Краинович поспорит с французом Гаэлем Монфисом, победившим ранее представителя Великобритании Дэниела Эванса 7:6 (7:5), 6:2.