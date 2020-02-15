Рыбакина победила Саккари и вышла в финал в Санкт-Петербурге Теннисистка из Казахстана сыграет в своем третьем финале с начала года.

25-я ракетка мира Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.

20-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, нанесла поражение Марии Саккари из Греции, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге. За 1 час 54 минуты Рыбакина оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:1.

Таким образом, она сыграет в своем третьем финале с начала года: сначала она уступила Екатерине Александровой из России в решающем матче в Шэньчжэне (2:6, 4:6), после чего завоевала второй в карьере титул, победив Чжан Шуай из Китая в Хобарте (7:6 (9:7), 6:3).

Примечательно, что Александрова может вновь стать соперницей Рыбакиной по финалу, если во втором полуфинале победит Кики Бертенс из Голландии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – Мария Саккари (Греция, 6) – 3:6, 7:5, 6:1