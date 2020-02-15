Рыбакина победила Саккари и вышла в финал в Санкт-Петербурге

25-я ракетка мира Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.
20-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, нанесла поражение Марии Саккари из Греции, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге. За 1 час 54 минуты Рыбакина оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:1.
Таким образом, она сыграет в своем третьем финале с начала года: сначала она уступила Екатерине Александровой из России в решающем матче в Шэньчжэне (2:6, 4:6), после чего завоевала второй в карьере титул, победив Чжан Шуай из Китая в Хобарте (7:6 (9:7), 6:3).
Примечательно, что Александрова может вновь стать соперницей Рыбакиной по финалу, если во втором полуфинале победит Кики Бертенс из Голландии.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – Мария Саккари (Греция, 6) – 3:6, 7:5, 6:1
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