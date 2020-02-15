Александрова проиграла Бертенс и не смогла выйти в финал в Санкт-Петербурге Матч продолжался 1 час 41 минуту.

28-я ракетка мира Екатерина Александрова потерпела поражение в полуфинале турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.

25-летняя российская теннисистка проиграла второй сеяной Кики Бертенс из Голландии. Матч завершился за 1 час 41 минуту в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:1 в пользу восьмого номера мирового рейтинга.

Теперь в финале Бертенс сыграет с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Ранее соперницы встречались на турнирах WTA один раз: в прошлом году в полуфинале в Хертогенбоше Бертенс была сильнее в двух сетах (6:4, 6:4).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Кики Бертенс (Голландия, 2) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:1, 4:6, 6:1