Польская теннисистка Линетт выиграла турнир WTA в Таиланде Для 28-летней спортсменки – это второй титул в карьере.

В Хуахине завершился Открытый чемпионат Таиланда по теннису. В финале турнира WTA с призовым фондом в 275 тысяч долларов польская теннисистка Магда Линетт победила швейцарку Леони Кюнг – 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 16 минут.

Линетт занимает 42-е место в мировом рейтинге, а Кюнг – лишь 283-е.

Статистика эйсов 5:3 в пользу швейцарки. Обе теннисистки допустили по одной двойной ошибке. Линетт реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов, а Кюнг – ни одного при одной единственной возможности.

Победив в Таиланде, Линетт завоевала второй титул на турнирах в WTA в своей карьере. В августе прошлого года польская теннисистка выиграла Bronx Open в Нью-Йорке.