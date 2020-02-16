Польская теннисистка Линетт выиграла турнир WTA в Таиланде

В Хуахине завершился Открытый чемпионат Таиланда по теннису. В финале турнира WTA с призовым фондом в 275 тысяч долларов польская теннисистка Магда Линетт победила швейцарку Леони Кюнг – 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час и 16 минут.
Линетт занимает 42-е место в мировом рейтинге, а Кюнг – лишь 283-е.
Статистика эйсов 5:3 в пользу швейцарки. Обе теннисистки допустили по одной двойной ошибке. Линетт реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов, а Кюнг – ни одного при одной единственной возможности.
Победив в Таиланде, Линетт завоевала второй титул на турнирах в WTA в своей карьере. В августе прошлого года польская теннисистка выиграла Bronx Open в Нью-Йорке.
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