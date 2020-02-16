Голландка Бертенс во второй раз подряд выиграла St. Petersburg Ladies Trophy - Советский спорт
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16 февраля 2020 18:21ТеннисШарафудинов Виктор

Голландка Бертенс во второй раз подряд выиграла St. Petersburg Ladies Trophy

В финале Кики обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

В Санкт-Петербурге завершился турнир St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом 848 тысяч долларов. В финале голландка Кики Бертенс в двух сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана – 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час и 14 минут.

Статистика эйсов 6:3 в пользу Бертенс. Кики допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Рыбакиной три двойные ошибки. Елена не использовала ни одну из пяти возможностей взять гейм на подаче соперницы.

Для Бертенс – это вторая кряду победу в Санкт-Петербурге. В прошлом году она обыграла в решающем матче хорватку Донну Векич – 7:6 (7:2), 6:4. Всего в активе 28-летней голландки – 10 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде. Она занимает восьмое место в мировом рейтинге, а Рыбакина – 25-е.

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