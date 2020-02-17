Александрова поднялась на три позиции в рейтинге WTA WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

В первой десятке произошел ряд изменений.

Украинка Элина Свитолина опустилась на шестое место, швейцарка Белинда Бенчич переместилась на четвертую строчку, Бьянка Андрееску из Канады - на пятое.

Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, следом расположились Симона Халеп из Румынии и представительница Чехии Каролина Плишкова.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, поднялась с 28-го на 25-е место. Российская спортсменка на минувшей неделе дошла до полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy.

Рейтинг WTA от 17 февраля.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5796;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5290;

4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4720;

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4665;

6 (4). Элина Свитолина (Украина) - 4650;

7 (7). София Кенин (США) - 4495;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3915;

10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3626;

25 (28). Екатерина Александрова (Россия) - 1825...

31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1486...

39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) - 1353...

46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) - 1178...

61 (54). Анна Блинкова (Россия) - 984...

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) - 850...

81 (101). Анастасия Потапова (Россия) - 763.