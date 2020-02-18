Свитолина вылетела в первом круге турнира в Дубае, уступив американке Брэди Матч продолжался 1 час 1 минуту

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Дубае.

Шестая ракетка в мире в двух сетах уступили американке Дженнифер Брэди, занимающей 52-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:1.

Статистика эйсов 5:0 в пользу Брэди. Дженнифер допустила одну двойную ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. У Свитолиной пять двойных ошибок и один выигранный брейк из четырех.

Отметим, что в следующем круге американка встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, обыгравшей в двух сетах представительницу Латвии Анастасию Севастову (6:3, 6:2).