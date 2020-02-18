Китай не выступит на Кубке Дэвиса из-за коронавируса Международная федерация тенниса (ITF) приняла это решение.

Сборная Китая по теннису приняла решение сняться с соревнований на Кубок Дэвиса из-за угрозы коронавируса. Китайцы должны были встретиться с румынской командой 6-7 марта этого года.

Международная федерация тенниса одобрила этот шаг на своей странице в Twitter. В организации отметили, что ужесточенные требования из-за распространения этой болезни не позволят спортсменам из КНР принять участие в матче.

Таким образом, Румыния сыграет в матче Мировой группы только в сентябре. Соперник пока не определен.