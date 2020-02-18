Павлюченкова обыграла швейцарку Бенчич в первом круге турнира WTA в Дубае Матч продолжался 1 час 30 минут.

В первом круге турнира WTA в Дубае россиянка Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла прошлогоднюю победительницу соревнований швейцарку Белинду Бенчич – 1:6, 6:1, 6:1.

Статистика эйсов 2:1 в пользу Павлюченковой. Анастасия допустила 9 двойных ошибок и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. У Бенчич 6 двойных ошибок и 4 выигранных брей-пойнта из 5.

Павлюченкова занимает 31-е место в рейтинге WTA, а Бенчич является четвертой ракеткой мира.

Во втором круге российская теннисистка сыграет с победителем встречи румынки Сораны Кырсти и эстонки Анетт Контавейт.

Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона 900 тысяч евро.