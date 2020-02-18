Кудерметова обыграла украинку Ястремскую в первом круге турнира в Дубае Встреча продолжалась 2 часа и 18 минут.

В первом круге турнира WTA в Дубае с призовым фондом 2,9 млн евро российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах обыграл украинку Даяну Ястремскую – 5:7, 6:3, 7:6 (7:2).

39-я ракетка мира Кудерметова сделала 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 и 14 брейк-понйтов. В статистике Ястремской, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге, 3 эйса, 9 двойных ошибок и 7 выигранных геймов на подаче соперницы при 13 возможностях.

Во втором круге Кудерметова сыграет с испанкой Габринье Мугурусой. Матч состоится завтра 19 февраля.

Ранее в 1/8 финала турнира в Дубае пробилась другая российская спортсменка Анастасия Павлюченкова, обыграв в трех сетах прошлогоднюю победительницу соревнований швейцарку Белинду Бенчич – 1:6, 6:1, 6:1.