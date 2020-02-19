Хачанов проиграл словенцу Бедене в первом круге турнира в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свое выступление на турнире АТР в Марселе.
В матче первого круга россиянин проиграл словенцу Аляжу Бедене со счетом 6:4, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
Хачанов выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. У Бедене - 18 подач навылет, семь двойных ошибок и два выигранных брейка из 11.
В следующем круге Бедене, занимающий 47-е место в рейтинге АТР, сыграет с французом Жилем Симоном.
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