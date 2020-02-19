Соболенко обыграла Мертнес на турнире в Дубае

Арина Соболенко из Белоруссии победила бельгийку Элису Мертенс в матче 2-го круга теннисного турнира в Дубае (ОАЭ) – 6:4, 6:3.
Таким образом, уроженка Минска вышла в четвертьфинал, а ее соперница определится в поединке Симона Халеп (Румыния) – Онс Жабер (Франция).
Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла швейцарка Белинда Бенчич.
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