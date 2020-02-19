Халеп поспорит с Соболенко за полуфинал турнира в Дубае Призовой фонд соревнований составляет больше двух млн долларов.

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Онс Жабер из Туниса в матче 2-го круге турнира в Дубае (ОАЭ).

Таким образом, Халеп вышла в ¼ финала, где ей предстоит поединок против Арины Соболенко из Белоруссии.

Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла швейцарка Белинда Бенчич.