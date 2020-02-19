Павлюченкова вылетела с турнира в Дубае Призовой фонд соревнований составляет больше двух млн долларов.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт во 2-м круге турнира в Дубае (ОАЭ). Их встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 5:7, а ее продолжительность составила 1 час 40 минут Следующей соперницей эстонки станет хорватская теннисистка Петра Мартич. Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла швейцарка Белинда Бенчич.