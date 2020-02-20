Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос» Швейцарец занимает третье место в рейтинге АТР.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на колене и не сможет играть до июня.

«Мое правое колено уже какое-то время меня беспокоило. Я надеялся, что боль уйдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести операцию, которую вчера сделали в Швейцарии. После операции врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены в полном восстановлении. Придется пропустить Дубай, Индиан-Уэллс, Боготу, Майами и Открытый чемпионат Франции», - написал спортсмен в Twitter.

Напомним, на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате Австралии - Федерер дошел до полуфинала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.