Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Рыбакина победила Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Дубае - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 февраля 2020 15:44ТеннисЛипкин Антон

Рыбакина победила Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Теннисистка из Казахстана сыграет в четвертом полуфинале в нынешнем сезоне.

19-я ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-5 рейтинга.

На турнире WTA Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае 20-летняя Рыбакина нанесла поражение третьему номеру мирового рейтинга Каролине Плишковой из Чехии. Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

Таким образом, Рыбакина сыграет в своем четвертом полуфинале из пяти проведенных в нынешнем сезоне турниров. Ее соперница определится в матче Петра Мартич (Хорватия, 8) – Анетт Контавейт (Эстония).

Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала

Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 7:6 (7:1), 6:3

Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки Фернандо Родригес – об Александре Емельяненко: В Бразилии пишут, что он вроде паршивой овцы в семье Сергей Харитонов: Могу сказать, что я сделал максимум для подготовки к бою с Родригесом
Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте В Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. 18.02.2020 14:00 Биатлон Волохов Юрий
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Финт Шишкина: Как вернуться в «Спартак», но остаться в ФНЛ Защитник возвращается в «Спартак», но будет играть за вторую команду. 20.02.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Вечный двигатель Холанда. 19-летний норвежец продолжает покорять Европу Его дубль принес дортмундской «Боруссии» победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 19.02.2020 14:30 Футбол Безъязычный Алексей
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
16:38 Футбол Руди Гарсия: Если мы пройдем «Ювентус», то это будет большим достижением
16:34 Футбол Давид Луис оценил шансы «Арсенала» на победу в Лиге Европы
16:30 Футбол Нападающий чешской «Спарты» завершил карьеру в 27 лет
16:17 Футбол «КАМАЗ» обыграл молодежную сборную России и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ
16:05 Формула-1 Перес показал лучшее время во второй день тестов в Барселоне
15:49 Футбол Алан Дзагоев: Не очень хотелось выходить на игру с «Картахеной»
15:48 ММА Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки
15:44 Теннис Рыбакина победила Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Дубае
15:12 Футбол «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти
14:52 Хоккей «Амур» уступил рижскому «Динамо» в матче КХЛ
14:48 Олимпиада Оргкомитет Олимпиады в Токио: Мы никогда не обсуждали отмену Игр
14:42 ММА Фернандо Родригес – об Александре Емельяненко: В Бразилии пишут, что он вроде паршивой овцы в семье
14:32 Футбол Аршавин дал совет молодым футболистам
14:28 ММА Сергей Харитонов: Могу сказать, что я сделал максимум для подготовки к бою с Родригесом
14:13 Футбол Власти Швейцарии обвинили бывшего генсекретаря ФИФА в получении взятки
14:12 Футбол Защитник «Севильи» Каррису перешел в китайский клуб
14:02 Биатлон Антон Шипулин: В сборной России нет единой команды
13:55 Теннис Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос»
13:49 Конькобежный спорт Наталья Воронина – о победе на ЧМ: Ощущения обычные, нет ничего такого, чтобы прямо «вау»
13:38 Футбол «Барселона» объявила о трансфере Брейтуэйта
Циничная ложь московской мэрии: что нам ответили о насильном выселении ветерана ВОВ
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
«Техническая ошибка»: в Уфе молодой семье отказали в выплате 300 тысяч за первенца
Страшная простуда: в Оренбургской области скончался солдат-срочник (18+)
Правительство Нижегородской области попросило 18,65 млрд руб. на дублер пр. Гагарина
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика