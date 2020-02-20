Рыбакина победила Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Дубае Теннисистка из Казахстана сыграет в четвертом полуфинале в нынешнем сезоне.

19-я ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-5 рейтинга.

На турнире WTA Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае 20-летняя Рыбакина нанесла поражение третьему номеру мирового рейтинга Каролине Плишковой из Чехии. Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

Таким образом, Рыбакина сыграет в своем четвертом полуфинале из пяти проведенных в нынешнем сезоне турниров. Ее соперница определится в матче Петра Мартич (Хорватия, 8) – Анетт Контавейт (Эстония).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 7:6 (7:1), 6:3