Рыбакина победила Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Дубае

19-я ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-5 рейтинга.
На турнире WTA Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае 20-летняя Рыбакина нанесла поражение третьему номеру мирового рейтинга Каролине Плишковой из Чехии. Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3.
Таким образом, Рыбакина сыграет в своем четвертом полуфинале из пяти проведенных в нынешнем сезоне турниров. Ее соперница определится в матче Петра Мартич (Хорватия, 8) – Анетт Контавейт (Эстония).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 7:6 (7:1), 6:3
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