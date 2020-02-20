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Медведев обыграл итальянца Синнера и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Марселе - Советский спорт
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20 февраля 2020 20:01ТеннисШарафудинов Виктор

Медведев обыграл итальянца Синнера и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Марселе

Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

В 1/8 финала турнира ATP в Марселе первая ракетка России Даниил Медведев в трех сетах обыграл итальянца Янника Синнера – 1:6, 6:1, 6:2.

Медведев занимает 5-е место в мировом рейтинге, а Синнер – 68-е.

Россиянин семь раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. В статистике итальянца лишь один эйс, одна двойная ошибка и два выигранных брейк-пойнта из двух возможных.

Завтра 21 февраля Медведев встретится в четвертьфинале марсельского турнира с французом Жилем Симоном, который в 1/8 одолел словенца Аляжа Бедене – 7:6 (8:6), 6:4.

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