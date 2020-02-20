Халеп обыграла Соболенко и вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае

В четвертьфинале турнира WTA в Дубае вторая ракетка мира румынка Симона Халеп в трех сетах обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко – 3:6, 6:2, 6:2. Арина занимает 13-е место в рейтинге.
Статистика эйсов 2:0 в пользу Халеп. Симона не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. В статистике Соболенко 3 двойные ошибки и три выигранных гейма на подаче соперницы при трех возможностях.
Завтра 21 февраля Халеп сыграет в полуфинале с американкой Дженнифер Брэди, которая в 1/4 финала победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
В другом полуфинале встретятся Петра Мартич (Хорватия) и Елена Рыбакина (Казахстан).
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе», в том числе Миранчук Интервью с бывшим главным тренером «Спартака» и «Енисея». 19.02.2020 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Престиж Черышева, безнадега Моуринью. Чем запомнилась Лига чемпионов Гол Дениса Черышева подсластил «Валенсии» горечь крупного поражения от «Аталанты», а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью довольно буднично проиграл дома «Лейпцигу». 20.02.2020 16:32 Футбол Безъязычный Алексей «Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте В Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. 18.02.2020 14:00 Биатлон Волохов Юрий Логинов начинает, Елисеев – отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка В среду на чемпионате мира в Антхольце мужчины побегут 20 километров. Наши тренеры дали отдохнуть Матвею Елисееву, его заменит дебютант ЧМ Эдуард Латыпов. 19.02.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:45 Хоккей Иванов Сергей