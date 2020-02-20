Халеп обыграла Соболенко и вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае Матч продолжался 96 минут.

В четвертьфинале турнира WTA в Дубае вторая ракетка мира румынка Симона Халеп в трех сетах обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко – 3:6, 6:2, 6:2. Арина занимает 13-е место в рейтинге.

Статистика эйсов 2:0 в пользу Халеп. Симона не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. В статистике Соболенко 3 двойные ошибки и три выигранных гейма на подаче соперницы при трех возможностях.

Завтра 21 февраля Халеп сыграет в полуфинале с американкой Дженнифер Брэди, которая в 1/4 финала победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

В другом полуфинале встретятся Петра Мартич (Хорватия) и Елена Рыбакина (Казахстан).