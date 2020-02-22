Халеп выиграла турнир в Дубае, победив в финале Рыбакину

В финале турнира WTA в Дубае с призовым фондом 2 миллиона 900 тысяч евро вторая ракетка мира Симона Халеп в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, занимающую 19-е место в рейтинге. Итоговый счет 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Халеп. Встреча продолжалась 2 часа и 27 минут.

Халеп сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Рыбакина дважды подала на вылет, сделала 5 двойных ошибок и использовала 4 возможности взять подачу соперницы из 7.

В активе 28-летней Халеп уже 20 побед на турнирах WTA, включая два титула на турнирах «Большого шлема». Ранее румынка выигрывала теннисный чемпионат Дубая в 2015 году.