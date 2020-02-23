Кузнецова обыграла турчанку Бююкакчай в первом круге турнира WTA в Дохе Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

На турнире WTA в столице Катара Дохе российская теннисистка Светлана Кузнецова в первом круге обыграла турчанку Чаглу Бююкакчай – 6:2, 6:2.

В статистике Кузнецовой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 выигранных брейк-понйтов и 12. Турецкая теннисистка ни разу не подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла один гейм на подаче соперницы при одной возможности.

Кузнецова занимает 46-е место в мировом рейтинге, а Бююкакчай – 172-е.

Во вторник 25 февраля Светлана сыграет во втором круге с победительницей матча между Игой Свентек (Польша) и Донной Векич (Хорватия).